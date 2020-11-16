Otomobille şahin avına 13 bin 692 lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille şahin avına 13 bin 692 lira ceza

İHA

Otomobille şahin avına 13 bin 692 lira ceza

Konya’da otomobille canlı mühre olarak kullanılan güvercinle şahin avı yaptığı iddia edilen 2 kişiye toplam 13 bin 692 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Konya İl Şubesi av koruma ekipleri ile Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihanbeyli ilçesi kırsalında yaptığı denetim ve kontrollerde, şahin avı yaptığı öne sürülen 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, şahin avında kullanılan otomobil ile birlikte araç içerisinde avlanma aracı olarak kullanılmak üzere açıkta bulunan 1 adet dürbün, 1’i ölü olmak üzere 6 canlı mühre olarak kullanılan güvercin, şahin yakalamak için kurulan düzenek ve ağ malzemeleri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Avlanmada kullanılan otomobile de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
Şahıslara toplamda 13 bin 692 liralık idari ve tazminat para cezası uygulanırken, denetim ve kontrollerin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da bisiklet yolu işgalleri için Bisiklet Yolu Kontrol Zabıtası oluşturuldu
YEREL HABERLER Konya'da bisiklet yolu işgalleri için Bisiklet Yolu ...
MÜSİAD Konya’dan mesleki eğitime büyük destek
YEREL HABERLER MÜSİAD Konya’dan mesleki eğitime büyük destek
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
YEREL HABERLER Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi ...
Başkan Hasan Kılca çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca çocuklarla bir araya geldi
Tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
Genç kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Genç kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
KOP’un ikinci tünelinde 7 gün 24 saat çalışma
YEREL HABERLER KOP’un ikinci tünelinde 7 gün 24 saat çalışma
Beyşehir Gölü’nü mesken tutan pelikan ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nü mesken tutan pelikan ilgi odağı oldu
Diyetisyen Nazlı: “Turşu kansere karşı koruyucu etki göstermektedir”
YEREL HABERLER Diyetisyen Nazlı: “Turşu kansere karşı koruyucu etki ...
Konya'da tarihi dönüşüm için Mevlana Çarşısı'nın yıkımı tamamlandı
YEREL HABERLER Konya'da tarihi dönüşüm için Mevlana Çarşısı'nın ...
Meram Belediyesi ‘Türk Okçuluğu Kış Turnuvası’ düzenliyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi ‘Türk Okçuluğu Kış Turnuvası’ ...
Karatay Belediyesi İmar Kanunu'nun 18. Maddesiniuygulamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi İmar Kanunu'nun 18. ...
KONESOB VOC-Test Center Projesi hayata geçti
YEREL HABERLER KONESOB VOC-Test Center Projesi hayata geçti
Kulu’da Kur'an kursu temeli kurban kesilerek atıldı
YEREL HABERLER Kulu’da Kur'an kursu temeli kurban kesilerek atıldı
UCLG Eş Başkanı Altay: "Amacımız küresel olarak daha güçlü UCLG"
YEREL HABERLER UCLG Eş Başkanı Altay: "Amacımız küresel olarak daha ...
Uzm. Dr. Karaman: “Maskenin yüzde 90-97 arasında koruyuculuğu var”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Karaman: “Maskenin yüzde 90-97 arasında ...
Konyaspor'da Covid-19 şoku
YEREL HABERLER Konyaspor'da Covid-19 şoku
Konyaspor: "Kayacık Tesislerimizde yapılan COVID - 19 testleri neticesinde 1 oyuncu ve 3 personelimizde; Milli Takımlarda bulunan 1 futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır."
YEREL HABERLER Konyaspor: "Kayacık Tesislerimizde yapılan COVID - 19 ...
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan 4 çocuk annesi konuştu
YEREL HABERLER Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflayan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X