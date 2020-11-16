Şüpheli araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallede şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta bulunun G.Ö'nün kimlik sorgulamasını yaptığı sırada tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine otomobilde arama gerçekleştirdi. Araçtaki aramada 2 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca, 2 mermi, 1 şarjör ele geçirildi. G.Ö. aracın kendisine ait olmadığını A.B.T'ye ait olduğunu söylemesi üzerine, polis ekipleri A.B.T'nin evinde arama yaptı. Evde yapılan aramada, 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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