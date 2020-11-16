NEÜ, ODTÜ DİK İHA Yarışmasında zirvede

Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ) bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dikey Kalkan İnsansız Hava Aracı (DİK İHA) yarışmasında iki derece elde eden Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden (NEÜ) Göktürk takımı birinci, Abra takımı ise üçüncü oldu.

Ülke genelindeki üniversite öğrencilerinin katılımıyla Şehit Üsteğmen Gürcan Ulucan Havaalanında gerçekleştirilen yarışmada Göktürk takımı, otonom olarak en uzun süre havada kalan, hedefi görüntü işleme ile otonom olarak tespit eden ve hedefe faydalı yükü bırakan DİK İHA’yı tasarlayan, yapan ve uçuran takım olarak birinci oldu. Abra takımı da sergilediği performans ile üçüncülüğü elde etti.

Göktürk takımı danışmanı Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış Gökçe ve Abra takımı danışmanı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Dündar, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “DİK İHA’lar (VTOL) bir döner kanat gibi dik olarak kalkabilen ve havada iken sabit kanat moduna geçerek daha hızlı ve daha uzun süre uçabilen araçlardır. DİK İHA’ların önemi giderek artmaktadır ve tasarlarken hem döner kanat hem de sabit kanat İHA geliştirme yeteneğini kullanmak gerekmektedir. Bizler de öğrencilerimizin teorik bilgileri pratiğe dönüştürmeleri için bu tür projelerde yer almalarını destekliyor ve bu konuda onlara elimizden gelen yardımı yapmaya gayret ediyoruz. Ayrıca üniversitemiz, TEKNOFEST, ODTÜ DİK İHA gibi yarışmalar için takımlarımıza yaklaşık 100 bin TL’lik destek verdi. Çabalarımızın karşılığı olarak yarışmada alınan derecelerden dolayı çok memnunuz. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını temenni ediyoruz. Bu başarıların elde edilmesinde de başta Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu olmak üzere, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Oğuz Doğan ile Prof. Dr. Ali Kahraman'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmada birinci olan Göktürk takımı; Burak Dam, Kadir Arslanpınar, Zümre Çiçek, Rümeysa Akgül, Ali Kankaya, İsmet Özkütükçü, Hasan Şenyürek, Fatma Yüksel Gürsoy, Kürşat Çiçin, Görkem Ceylan’dan ve yarışmada üçüncü olan Abra takımı; Abdullah Kalkan, Recep Safa Duran, Ayşen İrem Karaarslan, Hasan Berkan Çakır, Feyza Sancaktutan, Zahide Nur Bilgin, Yasin Doğan, Yusuf Araz’dan oluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.