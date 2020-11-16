Konya'da 181 kişiye maske ve sosyal mesafeden işlem yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'da yeni tip korona virüs (Covid19 denetimleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 181 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Umuma açık işyerleri ve çeşitli bölgelerde yapılan kontrollerde 181 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı. 5 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatılırken, 4 iş yeri faaliyetten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.