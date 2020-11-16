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Konya'da bin 766 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı

İHA

Konya'da bin 766 sürücüye adli ve idari işlem yapıldı

Konya'da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 766 sürücüye, çeşitli ihlallerden adli ve idari işlem yapılırken, 127 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bir çok noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 713 sürücüye hız sınırı ihlali, 595 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 440 sürücüye cep telefonuyla konuşmak, 7 sürücüye alkollü araç kullanmak ve 11 sürücüye fazla yolcu taşımaktan adli ve idari işlem uygulandı. Kontrollerde 127 araçta trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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