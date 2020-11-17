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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Şeker ayçiçeği üretimini 350 bin tona çıkardı

İHA

Konya Şeker ayçiçeği üretimini 350 bin tona çıkardı

Türkiye’nin gıda devlerinden Konya Şeker’in 2012’de Altınekin’de Hamyağ Tesislerini açmasıyla birlikte Konya’da ayçiçeği üretiminin 50 bin tonlardan 350 bin tonlara çıktığını söyleyen Torku, markası ile gıda ürünleri üretimi yapan AB Holding CEO’su Taner Taşpınar, “2011’de ayçiçeği üretimi 50 bin ton civarında olan Konya bugün Trakya’dan sonra ikinci büyük üretim merkezi haline geldi.
2012 Yılında üretime başlattığı Hamyağ Fabrikası ile bölgede ayçiçeği ziraatının cazip hale gelmesini sağlayan ve 50 bin tonlar civarında olan Konya’daki üretimin ortalama 300 Bin Tonlar seviyesine çıkmasında etkin bir rol oynayan Konya Şeker, bu sene 22 Ağustos’ta alımına başladığı ayçiçeği için üreticilerine ortalama ton başına 4 bin 70 TL ödeme yaptı. Trakya’dan sonra en çok ayçiçeği üretilen il konumuna gelen Konya’da üretimin artması ile birlikte ayçiçeği piyasası da oluşurken, ayçiçeği, buğday, arpa ve mısır gibi bölgenin önemli ticari ürünlerinden biri haline de geldi. Konya’da ayçiçeği üretiminin artmasına yaptığı yatırım ile öncülük eden Konya Şeker ise bir yandan hasat ile birlikte piyasaların üretici lehine açılması için çaba gösterirken bir yandan da piyasanın nabzına göre yaptığı tonajlı alımlar ile alımını yapamadığı ayçiçeğinin fiyatını da üretici lehine regüle edecek bir alım politikası izleyerek bölgedeki tüm üreticilerin emeğinin karşılığını alması için gayret gösteriyor. Mısır, arpa ve buğday gibi açığa ekilen ürün guruplarında da üretici lehine fiyat regülasyonu sağlamak için piyasaların durumuna göre tonajlı alımlarla piyasalara müdahil olan Konya Şeker, geçtiğimiz yıl ayçiçeğinin yanı sıra çiftçiden 32 kalem ürün alımı yapmış ve bunun için 2019 yılında çiftçiye 2 milyar 500 milyon liranın üzerinde bir tarımsal ürün bedeli ödemişti.

Gıda fiyatlarında istikrar için tek çare üretim
Konya Şeker’in 2012’de Altınekin’de Hamyağ Tesislerini açmasıyla birlikte Konya’da ayçiçeği üretiminin 50 bin tonlardan 300 bin tonlara çıktığını söyleyen gıda da Torku çatı markası ile üretim yapan AB Holding CEO’su Taner Taşpınar “2011’de ayçiçeği üretimi 50 Bin Ton civarında olan Konya bugün Trakya’dan sonra ikinci büyük üretim merkezi haline geldi. Bu üretim artışı ile birlikte bölgede ayçiçeği piyasası da oluştu. Bu dinamik piyasada Konya Şeker olarak biz bu sene çok alımdan ziyade piyasanın üretici lehine oluşmasına daha çok odaklandık. Piyasada herkes suskun iken alımları başlattık, iç ve dış piyasalara göre günlük fiyat değerlendirmesi yapacağımızı da belirttik. 3 ay boyunca piyasaların nabzını tuttuk, tonajlı alımlar ve fiyat politikamızla piyasayı üretici lehine regüle ettik. Sonuçta üreticimize, ton başına ortalama 4 bin 70 TL ödedik. Bu sene ton başına yaptığımız ortalama fiyat geçtiğimiz yıl yaptığımız ortalama fiyatın %55 üstünde gerçekleşti. Ayçiçeği üretici kazançlı çıktığı için mutluyuz. Ancak, girdi fiyatı işin sadece bir tarafı. Terazinin bir de diğer kefesi var. Sonuçta üretici de işletmeler de ayakta kalmak durumunda. Ülkemizin önemli ölçüde ithalata bağımlı olduğu bitkisel yağda uluslararası piyasalarda da ayçiçeği fiyatlarının artmasını, dövizdeki değişim nedeniyle ithal maliyetinin yükselmesini de düşünürsek mamul ürün fiyatlarının etkilenmesi de kaçınılmaz bir sonuç. İçim sızlayarak söylüyorum, maalesef ayçiçeğinde Türkiye ithalatçı bir ülke konumundadır. Dolayısıyla iç fiyatlar yani hem ayçiçeği hem de ayçiçeği yağının raf fiyatı dış piyasadaki gelişmelere bağlıdır. Türkiye’de üreticinin ürünü ucuz da olsa bu durum geçici olarak tüketici fiyatlarını etkiler” şeklinde konuştu.

“Çiftçimizi piyasa koşullarına ezdirmiyoruz”
Konya Şeker, Panagro Et ve Süt Entegre Tesisi ve Seydibey Parmak Patates ve Patetes Nişastası Üretim Tesisleri gibi bünyesinde 45 üretim tesisi yer alan AB Holding CEO’su Taner Taşpınar, “Sonuçta ağırlık ithal üründe olduğu için tüketici fiyatlarında belirleyici olan ithal üründeki fiyat değişimleri veya döviz kurundaki hareketlerdir. O nedenle ülkemizde kimse raflarda yağ fiyatları artınca dönüp ayçiçeği üreticisini pahalı üretiyor diye işaret etmesin. Özelde yağ fiyatlarında genelde gıda fiyatlarında istikrarı sağlamanın, sürprizlerle karşılaşmamanın yegâne yolu iç tüketimin iç üretimle karşılanmasını sağlayacak kadar üretebilmektir. Bu toprakların bu potansiyeli var. Ülkemiz çiftçisi hem bunun için istekli hem de ülkemize yetecek hatta yetip de artacak kadar üretecek kabiliyet ve beceridedir. Üretici daha çok üretme konusunda istekli ve hazır, yapmamız gereken ürüne sahip çıkmak, üreticinin işini kolaylaştırmaktır. Bizim Konya Şeker’de yaptığımız budur. Konya Şeker, her ürün ve her üreticiye sahip çıkmayı birinci görev olarak kabul etmektedir ve ayçiçeği ile ayçiçeği üreticisi için de güvence merkezi haline gelmiştir. Bizim tavrımız her hal ve şartta aynıdır, biz çiftçimizin yanındayız, milli üretimden yanayız ve yine çiftçimizi piyasa koşullarına ezdirmiyoruz. Bu önemli bir yaklaşım farkıdır, Konya Şeker farkıdır. Konya Şeker’in varlığı sadece ayçiçeği için değil, ayçiçeği ile birlikte pancar, mısır, buğday gibi 32 kalem ürün içinde güvencedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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