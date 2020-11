“Mevlana Şiir Şölenleri” kitaplaştırıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 1995 yılından beri her yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören “Mevlana Şiir Şölenleri”ni Karatay Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kitaplaştırdı.

Bugüne kadar onlarca kıymetli eseri yayın hayatına kazandıran Karatay Belediyesi, yeni bir eserle daha bu alana katkı sunuyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği’nin de önemli katkılarıyla 1995 yılından bu yana Konya’da düzenlenen “Mevlana Şiir Şölenleri” programlarını kitaplaştırdı. Programa katılan şairlerin şölenlerde seslendirdiği şiirlerin bulunduğu kitap, programların kalıcı bir eser haline getirilerek çok daha fazla insana ulaşması, şölenlerin geleceğe taşınması ve tanıtılması amacını taşıyor. Eser yine, Mevlana Şiir Şölenleri’ne doyamayan ve o eşsiz atmosferde okunan şiirleri her zaman yanı başlarında görmek isteyen vatandaşlar için de önemli.



“Eşsiz kültürümüzü ve sanatımızı gelecek kuşaklara aktarıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’nın kültür ve sanat hafızasına armağan edilen eserin kendileri için de çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, “Mevlana Şiir Şölenleri” kitabını binlerce yıllık tarihi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla Konya’ya çok yakıştığını söyledi. Konya’nın sahip olduğu değerleri ve eşsiz ecdat mirasını korumanın yanı sıra geleceğe taşımayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak kültür ve sanata da destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bizler; kültürümüzü yaşayarak, yaşatarak ve gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlüyüz. Bu kapsamda da bugüne kadar 5 önemli eseri yayın hayatına kazandırdık. Şimdi de 1995 yılından bu yana şehrimizde düzenlenen Mevlana Şiir Şölenleri’nde seslendirilen eserleri kitaplaştırdık. Amacımız, yüzlerce yıl boyunca birçok medeniyetten beslenen ve bu yolculukta maddimanevi kendi değerlerini büyüterek bugünlere kadar gelen Konya’mızı her anlamda zenginleştirmeye, tanıtmaya katkı sunmaktır. Söz üstadı şairlerimizin kıymetli eserlerinden oluşan bu kitap da, inanıyorum ki şiir şölenlerinde olduğu gibi okuyucuyu yine bambaşka diyarlara ve eşsiz bir iç yolculuğa çıkaracaktır. Karatay Belediyesi olarak, insana dokunan her türlü projenin içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli eserin ortaya çıkmasında büyük katkıları bulunan bütün kültür ve sanat adamlarımız ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.