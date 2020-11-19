Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında belirlenen sokak ve caddelerde sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ereğlimiz adına imkanlarımız çerçevesinde önemli bir asfalt sezonu geçiriyoruz. Lüzum haiz olan ve yıllardır sıcak asfalt yapılmayan yerlerimizi tek tek sıcak asfaltla buluşturmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de imkanlarımızı seferber etmeye devam ederek eksik kalan yerleri de tamamlayacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana belirttiğim gibi asfaltsız yol bırakmamaya kararlıyız. Bu anlamda özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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