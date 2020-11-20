Konya merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 muvazzaf asker olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 muvazzaf asker olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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