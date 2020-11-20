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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Konsey Başkanı Çevik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İHA

TOBB Konsey Başkanı Çevik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Ekonomi Şurası’na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, tarımsal üretim destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, desteklerin devam etmesinin en önemli beklentileri olduğunu dile getirdi.
Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’ndan video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası’nda söz alan TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik de, son 18 yılda ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki politikaların Türkiye’nin bölgesinde güçlü bir ülke olmasını sağladığını, dünyada saygınlığını arttırdığını ifade etti.
Günümüze kadar verilen tarımsal üretim destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Çevik, bundan sonra da üretimin cazip hale getirilmesi için ilave politikalarla üretimin desteklenmesinin piyasanın en önemli beklentilerinden olduğunu dile getirdi. Çevik, “Çiftçinin ürettiği ürünü, emeğinin karşılığı olan fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu ürünü tedarik edebilmesi için sözleşmeli tarıma yönelik yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Son dönemde döviz kurunda yaşanan artış sebebiyle tarım ve hayvancılık sektörlerinde girdi maliyetleri yükselmiştir. Makarna, un, yem, süt ve et üretimi ile iştigal eden üyelerimiz büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bu konuda gerekli adımların atılacağına inancımız tamdır. Tarım ve hayvancılık sektörünün gerçeklerine uygun bir sosyal güvenlik sisteminin hayata geçirilmesini istiyoruz. Böylelikle tarım sektöründeki kayıt dışılığı azaltmış ve tarımsal istihdamı artırmış olacağız. Devletimizin uzun yıllar destek ve teşvikleriyle gelişen, üreten ve istihdam sağlayan güçlü bir özel sektörümüz vardır. Pandemi süreciyle birlikte dünyada ve Türkiye’de yükselen emtia fiyatları karşısında özel sektörümüzün piyasa şartlarında zor durumda bırakılmaması beklentimizdir” diye konuştu.
Çevik, Türk özel sektörü olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra “2023 Büyük Türkiye” hedefleri doğrultusunda çalışmaya ve fedakârlığa devam edeceklerini ifade ederek, düzenlenen Ekonomi Şurası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlara, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini sundu.
Türkiye Ekonomi Şurası’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

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