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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da 2 bin 15 sürücüye ceza

İHA

Konya'da 2 bin 15 sürücüye ceza

Konya'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 15 sürücüye çeşitli ihlallerden adli ve idare işlem uygulanırken, 125 araç trafikten men edildi
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 836 sürücüye hız sınırı 559 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden işlem yapıldı. Araçlarıyla seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 593 sürücüye ve alkollü araç kullanan 10 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Uygulamalar kapsamında 17 sürücüye de fazla yolcu almaktan ceza yazılırken, 125 aracında trafikten men edildiği kaydedildi.

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