Pfizer ve BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NATO Eğitimleri kapsamında Konya 3'ünce Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F16 savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.