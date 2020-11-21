Konya’da apartman boşluğunda şüpheli ölüm

Konya’nın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, oturduğu apartmanın boşluğunda ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Boyacı Ali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet ettiği apartmanın 3. katında yalnız yaşadığı öğrenilen Ali İhsan Satık, komşuları tarafından apartman boşluğunda kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme, yaşlı adamın cesedinin yakınlarında 1 adet bıçak bulundu. Yaşlı adamın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenaze otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın oturduğu evin balkonundan mı düştüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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