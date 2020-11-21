Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-11-21 21:22:04



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