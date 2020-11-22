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OSBÜK Başkanı Kütükcü: “Türkiye’nin geleceği OSB’lerde”

İHA

OSBÜK Başkanı Kütükcü: “Türkiye’nin geleceği OSB’lerde”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’de sayıları 347’ye ulaşan Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını ifade ederek, “Türkiye’nin geleceği, organize sanayi bölgelerinde. İnşallah önümüzdeki dönem, OSB’lerin yeni yatırımlarla daha da parlayacağı yeni bir dönem olacak” dedi.
OSBÜK tarafından, dağıtım lisansı olan 181 organize sanayi bölgesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın katılımıyla bir çevrimiçi toplantı düzenlendi. Toplantıda organize sanayi bölgelerinin enerji ile ilgili yaşadıkları sorunlar ve talepleri istişare edildi.

“Pandemiye rağmen 11 yeni OSB kuruldu”
Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altını çizdiği ekonomide yeni dönem vurgusuna atıfta bulunarak, bu yeni dönemde OSB’lerin kritik rol oynayacağını söyledi. Yatırımcıların OSB’lere ilgisinin her geçen gün arttığını, pandemiye rağmen Mart ayından bu yana Türkiye’de 11 yeni OSB kurulduğunu, 2021 yılında ise 16 yeni OSB’nin kurulacağını belirten Kütükcü, “Cumhurbaşkanımız, son gönlerde Türkiye’de yeni bir dönem başlayacağının, reformların ve üretimin altını sürekli çiziyor. Bu yeni dönemde, organize sanayi bölgelerimiz kritik rol üstlenecek. İşte bizim bu kritik sürece, alt yapılarımızla, yatırımcı dostu bakış açımızla, yeni tahsis alanlarımızla hazır olmamız lazım. Her fırsatta ifade ediyorum; yatırımcılarımızın organize sanayi bölgelerimize teveccühü her geçen gün artıyor. Bir yandan mevcut organize sanayi bölgelerimiz genişleme çalışmaları yürütürken, aynı zamanda ülkemizde yeni OSB’ler kurulmaya devam ediyor. Pandemiye rağmen, Türkiye’de Mart ayından bu yana Adana, Antalya, Aydın, Edirne, Hakkari, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sivas, Uşak ve Yozgat’ta 11 yeni OSB kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, bütçe görüşmelerinde önümüzdeki yıl, 16 yeni OSB’nin daha kuruluşunun tamamlanacağını ifade etti. Ayrıca 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın OSB’lere ayıracağı bütçedeki artışla birlikte OSB’lerimizin alt yapıları daha da güçlenecek. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki, Türkiye’nin geleceği üretimde, organize sanayi bölgelerinde. İnşallah önümüzdeki dönem, OSB’lerin yeni yatırımlarla daha da parlayacağı yeni bir dönem olacak” diye konuştu.
Kütükcü, Türkiye’de yerli ve milli enerji ile ilgili önemli gelişmeler yaşandığını, özellikle yenilenebilir enerjide yaşanan gelişmelerin çok kıymetli olduğunu söyleyerek, OSB’lerin enerji alt yapılarının güçlendirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili atılan her adımın sanayi üretimine güç vereceğini aktardı.

OSB’lere 31 Ocak 2021 uyarısı
Geçtiğimiz aylarda TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) tarafından bünyesinde enerji üretim tesisi bulunan OSB’lere, TEİAŞ’a veri aktarımı yapacak olan SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) bağlantısını yapamadıkları için cezalar yazıldığını ancak bu cezaların OSBÜK’ün girişimleri ile iptal edildiğini hatırlatan Kütükcü, “Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan’ın büyük destekleriyle bu cezalar iptal edildi. Kesilen cezaları ödeyen OSB’lerimize ise iade faturası kesmeleri halinde, ödedikleri bedellerin iade edilmesi kararı alındı. Ayrıca OSB’lerimize 31 Ocak 2021’e kadar da bu SCADA bağlantını yapmaları için süre tanındı. Bu süre içerisinde, bünyesinde elektrik üretim tesisi bulunan OSB’lerimizin TEİAŞ’a veri aktarımı yapacak bu SCADA sistemini mutlaka kurmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sanayi bölgeleri bir ailedir”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’a OSB’ler için yapılan çalışmalar için teşekkür ederek sözlerine başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, OSB’ler, endüstri bölgeleri ve diğer sanayi siteleri ile bir aile olduğunu ifade eden Büyüdede, “Bu ailemizin problemlerinin çözülmesi, bakanlığımız için çok önemli. Ayrıca çözüm üretmek için çok güçlü bir iletişimimiz var. Yine OSBÜK’ün düzenlediği bölge toplantılarında da gördük ki, telekonferansla kurulan diyalogla birlikte birçok problem hızla çözülüyor” dedi.
Büyükdede konuşmasında, organize sanayi bölgelerinin TEİAŞ’a veri aktaracak SCADA sistemini 31 Ocak 2021’e kadar mutlaka kurması gerektiğini de vurgulayarak, bu sorunun çözümünde inisiyatif alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başta olmak üzere bütün ilgili kurumların yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Tancan’dan da süre hatırlatması
Toplantıya katılan OSB’lere hitap eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da, sözlerine TEİAŞ’a veri aktarımı yapacak SCADA sistemi için verilen son tarih olan 31 Ocak 2021’i hatırlatarak başladı. Tancan, OSB’lerin bu tarihe kadar gerekli bağlantıyı mutlaka yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Tancan, “Bazı OSB’lerin sistemi hali hazırda kurmuş olduklarını biliyoruz. Henüz bu tesisleri kuracak OSB’lerin de bu süreyi mutlaka değerlendirmeleri ve süre sonuna kadar tesisleri kurmaları gerekiyor. Aksi takdirde yeni süre verilebilmesinin mevzuat ve usul açısından pek mümkün olmadığını hatırlatmakta fayda görüyorum. Usule uyulup süre verilmiş durumda” ifadelerini kullandı.
SCADA iletimi sağlayan OSB’lerin TEİAŞ ile iletişim halinde olmasının da önemli olduğunu kaydeden Tancan, sorunların çözümünde yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.
Ardından toplantıya katılan OSB’ler sorunlarını ve taleplerini iletti. Toplantı sorucevap ile devam etti.

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