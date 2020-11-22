Selçuklu Belediyesi kendi elektriğini üretmeye başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi bir süredir yürüttüğü GES projesinin ilk etabını tamamladı. Belediye hizmet binasının çatısına kurulan 120 KW’lık GES panelleriyle belediye hizmet binasının yüzde 15’lik elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlandı.

Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde örnek projeye imza attı. 2022 yılına kadar belediyenin tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisi santralleri ile karşılamayı hedefleyen Selçuklu Belediyesi projenin ilk ayağını tamamladı. Belediye hizmet binasının çatısında kurulan 120 KW’lık GES panelleri ile üretilen elektrik belediye binasında kullanılmaya başlandı. Saatte 15 kw elektrik üreten paneller belediye hizmet binasının yaklaşık yüzde 15’lik elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Projenin devamında ise Kelebekler Vadisi yakınındaki alanda benzer çalışma yapılacak. Burada yapılacak GES için çalışmalar da başladı. Yaklaşık iki aylık bir sürenin ardından tamamlanacak proje Tropikal Kelebek Bahçesi'nin ihtiyacının yanı sıra belediyenin de elektrik ihtiyacına katkıda bulunacak projenin ihalesi yapıldı. Bağrıkurt’ta yapılması planlanan GES projesi için ise 2021 yılında ihaleye çıkılarak projenin temeli atılacak. İki projenin de tamamlanması ile Selçuklu Belediyesinin elektrik ihtiyacı buralardan karşılanacak. Selçuklu Belediyesi bundan sonra yapılacak tüm tesislerde benzer çalışmayı yaparak her tesisin kendi elektriğini üretmeyi hedefliyor.



“Selçuklu'da enerji verimliliği alanında da pek güzel şeyler oluyor"

Selçuklu Belediyesi'nin enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularına önem verdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Bu alanda çok ciddi 3 çalışma yapıyoruz. İlkini bu hafta başında tamamladık. Selçuklu Belediye binamızın çatısına kurulan güneş enerji sistemleriyle artık belediye binamızın enerji ihtiyacının % 15'ini buradan, yenilenebilir enerji kaynağından karşılıyor durumdayız. 3 aşamalı olarak planladığımız çalışmalarda ilk aşamayı böylelikle tamamlamış olduk. İkinci aşama olarak Kelebekler Parkımızın yanında bulunan alanda kuracağımız 360 kilovatlık (kWh) güneş enerjisi santralimizle hem Kelebek binamızın enerji ihtiyacını hem de belediye binamızın kalan enerji ihtiyacını karşılamış olacağız. Üçüncü aşamada da inşallah Bağrıkurt Mahallemizde kuracağımız 3.6 megavatlık güneş enerjisi santralimizle belediyemizin bütün tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını artık yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi sistemiyle üretmeyi planlıyoruz. Selçuklu'da enerji verimliliği alanında da pek güzel şeyler oluyor" dedi.

Selçuklu Belediyesi GES sistemlerinin tamamlanmasıyla üreteceği elektrikle, yıl boyu tüketeceği enerjinin tamamını karşılayabilecek ve kamu binaları içerisinde arazide bulunan en büyük güçlü projeye sahip olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.