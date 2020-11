2020 yeni parklar ve yeşil alanlarda Meram için atılım yılı oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Beledtiyesi, 2020 yılında tüm olumsuzluklara rağmen toplam alanı 40 bin metrekarenin üstünde 15 park ve oyun alanının yapımını tamamlayarak, ilçenin iki büyük parkında başlattığı revizyon işlemlerinin tamamını bitirerek hizmete yeniden sundu.

2020 yılı yaşanan pandemi sürecine rağmen Meram’ın park ve yeşil alanları için adeta atılım yılı oldu. Meram Belediyesi gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla ilçeye toplam alanı 40 bin metrekarenin üstünde 15 park ve oyun alanı kazandırdı. Belediye diğer taraftan Meram’ın iki büyük parkında başlattığı revizyon çalışmalarını bitirerek vatandaşların hizmetine sundu. Tamamlanan, revize edilen toplam park sayısı 18, toplam alan ise 58 bin metrekarenin üstünde gerçekleşti.

Meram’da bu yıl içerisinde tamamlanan parklar şunlar: Alay Caddesi Trafik Eğitim Parkı, Alavardı Mahallesi Albüm Sokak Parkı, Hadimi Mahallesi Gazze Caddesi Zafer Sokak Parkı, Karahüyük Mahallesi Özkara Sokak Parkı, Karahüyük Mahallesi Seyyah Sokak Parkı, Aymanas Mahallesi Beypazarı Sokak Parkı, Yaylapınar Mahallesi Sağöz Sokak Parkı, Çarıklar Mahallesi Pınarcık Sokak Parkı, Yaka Mahallesi Şirinköy Sokak Parkı ile Alakova Mahallesinin 15550 Sokak, 15485 Sokak, 15357 Sokak ve 15285 Sokak Parkları , Karadiğin Mahallesi Otlu Sokak Parkı ve Hatunsaray Mahallesi Parkı ve Çomaklar Mahallesi Parkı. Bu dönem içinde revize edilen parklar: Melikşah Parkı ve Berlika Parkı Trafik Eğitim Alanı.



“Projelendirdiğimiz her parkı hızlıca hizmete sunduk”

Bünyesinde barındırdığı her tondan yeşilin Meram’ın en önemli değeri olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, bu değeri artırabilmenin gayretinde olduklarını söyledi. Bu amaçla pandemi süreci boyunca çalışmalarını önlemleri alarak ara vermeden sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Pandemi süreci bize şu gerçeği de gösterdi ki, gerek çocuklarımız gerekse büyüklerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın evlerinden fazla uzaklaşmadan, büyük kalabalıklar oluşturmadan mahallelerinde ya da sokaklarda sosyalleşebilmeleri, iyi ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri bir şehrin olmazsa olmazıdır. Bu parklarımızı bu süreçte bu açıdan da önemsedik. Projelendirdiğimiz her parkımızı ve donatılarını hızlıca tamamlayarak hizmete sunduk. Park, oyun ya da eğlence alanları ile yeşil alanlarla vatandaşlarımızın nefes alabileceği parklar yapmak, yer sıkıntısından dolayı Meram’da zorda olsa hemşehrilerimiz için bu zorluğu bir şekilde aşarak onları yaşamaktan keyif alacakları bir ilçeye kavuşturmak öncelikli hedefimizdir. Bu nedenle hali hazırda devam eden projeler hızla tamamlanacak ve yeni parklar için çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.