Beyşehir Gölü kuş cennetine döndü

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü havzası olan Beyşehir Gölü, sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte adeta kuş cennetine dönüştü.

Beyşehir Gölü her mevsim çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bazı türlerin dönem dönem geçiş güzergahı olarak da kullandığı Beyşehir Gölü, geniş havzası ile birçok türe üreme ve kışlama imkanı sunuyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi havaların soğuması ile birlikte beslenme ihtiyacını karşılayabilmek için mücadele eden birçok kuş türü de adalar ve yerleşim merkezlerine uzak olan yaşam alanlarını terk ederek kent merkezinin kıyılarını mesken tutmaya başladı. Sürüler halinde göl kıyılarında ve sazlıklar arasında görülen su kuşu ve ördeklerin gün boyu yiyecek arayışı içerisinde olması dikkat çekiyor. Beyşehir ilçe merkezinin göl kıyılarına da yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla çok sayıda kuş türü akın etti. Sürüler halinde kıyı kesimlere gelen martı, sakar meke, bahri, turna, karabatak, balıkçıl gibi türlerin arasında bir pelikanın olması da renkli görüntüler oluşturdu.

Beyşehirli vatandaşlar, gezinti yatlarının olduğu sahili mesken tutan pelikanı dinlendiği taşın üzerinde ve tatlı sulara gagasını sokarak balık avladığı zamanlarda uzun süre izleyip fotoğrafını çekerken, su yüzeyinde kanat çırpan ilçenin sembolü olan martıları da ekmek parçalarıyla elleriyle besliyor. Martılarla birlikte su yüzeyinde yiyecek arayışında olan sakar mekeler de nasiplerinden payını alabilmek için çabalıyor. İnsanların bölerek verdiği ekmek parçalarını kapabilmek için kıyıda birbirleriyle adeta yarışan martılar, sahildeki parklar ve köprü üzerlerine de çıkarak beslenmeye çalışıyor.

Martılar, su seviyesi oldukça düşen göl kıyılarında tatlı sulara dalarak avladığı küçük balıklarla besleniyor. Göl sahiline ve parklara gelen birçok aile, sürekli yiyecek arayışında olan martıların beslenmesine katkı sağlamaya çalışıyor. Martıların özellikle grup vaktinde havaya atılan ekmek parçalarını kapma mücadelesi ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Beyşehir Gölü birçok doğa tutkunu fotoğrafseverin de ilgisini çekiyor.

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