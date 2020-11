İttifak Holding Konyaspor'dan, Kasımpaşa maçı hakemlerine tepki

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, dün 2-1 galip olarak ayrıldıkları Kasımpaşa maçını yöneten başta orta hakem Yasin Kol olmak üzere hakem heyetine tepki gösterdi. Erkan, ''Kazanmış olabiliriz ama karşılaşmanın geneline baktığımızda VAR'da dahil olmak üzere hakem heyetinin tamamının maalesef kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etmek zorundayız" dedi.Yeşil-beyazlı ekip dün kendi sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Kulübün sportif direktöre Adnan Erkan, maçı yöneten hakem heyetine tepki gösterdi. Genç hakemlerin görev verilmesini kulüp olarak desteklediklerini ancak yapılan hatalara sessiz kalamayacaklarını belirten Erkan, şunları söyledi:''Dünkü karşılaşmada hepimiz şahit olduk ki, hem yardımcı hakemler, hem karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kol hem de VAR hakemleri telafi etmekte zorlandığımız hatalar yaptı. Süper Lig'de bir gün önce aynı pozisyona VAR marifetiyle penaltı kararı verenler, yine geçtiğimiz sezon Gaziantep maçında kendi oyuncumuzun ayağından sekip eline çarptığı halde VAR'ın devreye girmesiyle beyaz noktayı gösterenler, ceza sahası için de Kasımpaşalı savunma oyuncusunun bir voleybolcu gibi topa eliyle hamle yapmasını görmezden geldi. Dünkü maçta hakemin direkt olarak penaltıyı verdiği pozisyonda nasıl VAR devreye girdiyse, ceza sahası içinde elle kontrol edilen pozisyonda da VAR hakemlerinden mutlaka uyarı gelmeliydi. Ne yazık ki sadece bizim değil maçı izleyen tüm sporseverlerin bu yöndeki beklentileri karşılık görmedi. Karşılaşmanın hakeminin bu pozisyonda açısı son derece netti. Ancak göremediğini kabul ederek uzun süre VAR'ın devreye girmesini bekledik. Bu kadar berrak, tartışmasız pozisyonun hangi gerekçeyle cezalandırılmadığını açıkçası çok merak ediyoruz. VAR konusunda hala herhangi bir standardın oluşturulmaması an itibariyle Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri olarak karşımızda durmaktadır. Bunu dün oynadığımız maçta bir kez daha tecrübe etmenin büyük üzüntüsü içindeyiz''

Hakem heyetinin kötü bir yönetim sergilediğini ifade eden Erkan, ''Kazanmış olabiliriz ama karşılaşmanın geneline baktığımızda VAR'da dahil olmak üzere hakem heyetinin tamamının maalesef kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etmek zorundayız. Attığımız ve geçerli sayılan golde kalkan bayrak ve maç genelinde herhangi bir seyirci baskısı olmamasına rağmen tartışmalı pozisyonların bir hayli fazla olması hakemlerle ilgili iyi niyetli yaklaşımlarımızı olumsuz etkilemiştir. Her şeye rağmen müsabakanın hakemi Yasin Kol ve yardımcılarına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Böylesine zor günlerden geçtiğimiz ve her puanın altın değerinde olduğu bir dönemde başta camiamız olmak üzere hiçbir takımın, sonuca direkt etki eden hakem hataları nedeniyle mağdur olmasını istemiyoruz. Tecrübeli ya da genç tüm hakemlerimizden cesur ve adil yönetimler bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-11-23 15:07:12



