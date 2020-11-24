Başkan Altay, öğretmenlerle görüştü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde KOMEK ve Bilgehanelerde çevrimiçi devam eden derslere sürpriz bağlantı yaparak öğretmenler ve öğrencilerle görüştü.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimlerle kursiyerlere hizmet veren KOMEK’te farklı branşlardaki kurslara uzaktan bağlantı yapan Başkan Altay, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü tebrik etti. KOMEK ve Bilgehane öğretmenlerinin korona virüs salgını döneminde de ara vermeden hizmetlerini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Altay, “Öğretmenlerimiz her zaman canla başla çalışıyor. Salgın nedeniyle hiç aksatmadan online da olsa derslere devam ediyorsunuz. Sizin şahsınızda tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

KOMEK uzaktan eğitim kursları; 11 alan, 71 branş, 234 grup, 100 yakın öğretmen ve 4 bin 500’ün üzerinde kursiyerle eğitimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. 39 öğretmen ve bin 500’den fazla öğrencinin katıldığı Bilgehanelerde ise 5678. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Kur’anı Kerim, İlmihal ve Siyer dersleri ile 4. sınıf hafızlık hazırlık dersleri online olarak devam ediyor.

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