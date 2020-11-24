Kulu'da Öğretmenler Günü kutlaması

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Konya'nın Kulu ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen törende aday öğretmenler yemin etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan'ın Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başlayan 24 Kasım Öğretmenler Günü programı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çok amaçlı konferans salonunda devam etti. Buradaki törende emekliye ayrılan öğretmenlere Kaymakam Ali Edip Budan teşekkür belgesi verdi. Adaylık sürecini dolduran öğretmenlerde yemin etti.

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