İttifak Holding Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Manisa FK ile hafta sonu Süper ligde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleşen antrenmanda tedavisi tamamlanan takım kaptanlarından Ömer Ali Şahiner'de katılırken, Volkan Fındıklı takımdan ayrı olarak fizyoterapist İlker Arıbaş yönetiminde koşulara başladı. Isınma ile başlayan antrenman pas çalışması ve minyatür kalelerde oynanan topla oyunuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan detay
DHA-Spor Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-11-25 12:26:31
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