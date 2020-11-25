Başkan Kılca: “Karatay’ı güzel bir geleceğe hazırlıyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Doğuş Mahallesi’nde yürütülen Çimenlik Caddesi yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediyesi, ilçenin daha da gelişmesi ve vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak projelere imza atmaya devam ediyor. Belediye fen işleri ekipleri, Doğuş Mahallesi Çimenlik Caddesi’ndeki yol genişletme, kaldırım yenileme, çevre düzenlemesi ile orta refüj çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yol genişletiliyor, kaldırımlar yenileniyor ve caddeye orta refüj eklenerek ulaşımın daha güvenli, konforlu hale gelmesi sağlanıyor. 8 metrelik çınar ağaçlarının da dikildiği yol projesinde ekipler ayrıca, cadde üzerinde bulunan işyerleri önleri için de cep otopark çalışması yapıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da hem ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı hem de mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşın taleplerini dinledi. Başkan Hasan Kılca, belediye olarak ilçenin birçok noktasında yeni yol yapımı, yol yenileme çalışması, sıcak ve satıh asfalt kaplama, orta refüj düzenlemesi ile kaldırım yenileme gibi pek çok çalışma yaptıklarının altını çizdi.

Başkan Kılca, söz konusu çalışmalarıyla ilçenin yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade ederek Karatay’ı daha da güzelleştireceklerini ifade etti. Kılca, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında olduğu gibi Doğuş Mahallemiz içerisinde bulunan Çimenlik Caddesi’nde de geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Korona virüsü salgını sürecine rağmen ekiplerimiz yoğun bir gayretle çalışıyor. Çimenlik Caddemiz, yoğun olarak kullanılan bir cadde. Yol genişletme çalışmalarımızın yanı sıra kaldırımları ve yol aydınlatmalarını da yeniliyoruz. Yine bu caddemizde cep otoparklar yapıyoruz. Ortasına 8 metrelik çınar ağaçları dikiyoruz. Karatay’ı güzel bir geleceğe hazırladığımız bu çalışmalarımızla tek amacımız, Karatayımıza daha estetik, kullanışlı ve konforlu yollarla buluşturarak hemşehrilerimizin daha konforlu ulaşım yapmalarına katkı sunmaktır” dedi.

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