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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Golda Gıda yeni ürün gamını EXPO 2020’de tanıttı

İHA

Golda Gıda yeni ürün gamını EXPO 2020’de tanıttı

Bera Holding’e bağlı Golda Gıda A.Ş. 1821 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nda yeni ürünleri ile ulusal/uluslararası alıcılar nezdinde görücüye çıktı. Golda Gıda, ürün gamına çölyak hastaları tarafından kullanılan on iki farklı formu ile ‘Golda Glutensiz Ürünler’ ve tamamen organik olarak üretilen ‘Golda Organik Makarnalar’ ekleyerek tüketiciler ile buluşturdu.
Fuar, Golda Gıda açısından son derece önemli görüşmeler ile tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi ve katılımıyla gerçekleşen ve 4 gün süren fuara Avrupa, AsyaPasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkeleri başta olmak üzere, 102 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçi katıldı. "Küresel Ticaret Burada" sloganıyla gerçekleşen fuarda, 50 ülkeden 400 alım heyeti ağırlandı. Pek çok etkinliğe imza atılan zirvede, bu yıl fiziki katılım sağlayamayan müşterilere ilk kez online erişim tecrübesi ile ‘hibrit fuar’ deneyimi sunulmaya devam ediliyor.

Fuar kapsamında 40 farklı ülkeden 120 görüşme gerçekleştirildi
Pandemi sonrasında gerçekleşen organizasyonda katılımcı ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gören Golda Gıda A.Ş.’yi Türkiye Satış Müdürü Enes Yaşar, İhracat Sorumlusu Servet Boyacıoğlu, İhracat Bölge Yöneticisi Okan Arda Tartan temsil etti. Fuar kapsamında 40 farklı ülkeden 120 görüşme gerçekleştirildi. Makarna, bisküvi/gofret sektöründen birçok alıcı ile ön anlaşmalar sağlanırken, bağlantılar kuruldu ve siparişler alındı. 202021 dönemi için hedef büyüten Golda Gıda pandeminin getirmiş olduğu fırsatları harekete geçirerek 2020 yılını 100 ülkeye 20 milyon dolar ihracat hedefi ile revize etti. 2020 yılının son çeyreğinde gerçekleşen sektörün en başarılı fuarı niteliğinde olan MÜSİAD 2020 Fuarı yeni ürünlerin, yeni pazar ve tüketiciler ile de buluştuğu önemli bir kavşak noktası oldu.

Ürün gamına eklenen ‘Golda Glutensiz Ürünler’ ve ‘Golda Organik Makarnalar’ tüketicilerin beğenisine sunuldu
Golda Gıda A.Ş.’den yapılan açıklamada, “B2B görüşmelerde önceliğimiz, İtalya’dan sonra ikinci büyük makarna ihracatçısı olan Türkiye adına, gelecek vizyonuna uygun kaliteli ve müşteri odaklı üretim politikası ile, ülkemizi ve makarna sektörünü en iyi şekilde temsil etmek olmuştur. Golda Gıda A.Ş. olarak ürün gamına, çölyak hastaları tarafından kullanılan on iki farklı formu ile ‘Golda Glutensiz Ürünler’ ve tamamen organik olarak üretilen ‘Golda Organik Makarnalar’ ekleyerek yerel ve küresel tüketicilerin beğenisine sunduk. Önümüzdeki dönemde hedefimiz tüketici beklentilerini doğru okuyarak, sağlıklı, organik ve sürdürülebilir üretim politikaları geliştirmek olacaktır. Oldukça verimli geçen fuarın firmamız ve ülkemiz adına iyi sonuçlar getirmesini, ülke ekonomimize beklenen katkıyı yapmasını temenni ediyor, tüm katılımcı firmalara emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.
Bera Holding bünyesinde 1997 yılında kurulan Golda Gıda San. Tic. A.Ş. 1 milyon 100 bin metrekare açık alan, 80 bin metrekare kapalı alanı ile Türkiye’deki ve dünyadaki en büyük entegre projeler arasında yer alıyor. Makarna, Un, İrmik, Bisküvi ve Bakliyat fabrikaları ile faaliyetlerini sürdüren Golda Gıda Şehri, 2019 yılında 65 ülkeye 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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