Hüyük’te kadınlara KADES tanıtıldı

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Konya’nın Hüyük ilçesinde, kadınlara Kadın Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Hüyük Belediyesi hizmet binası önünde İlçe Kaymakamlığı, Hüyük Belediyesi ile İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde açılan stantta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik etkinlik düzenlendi.

Standı ziyaret eden İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol da yürütülen uygulama hakkında kolluk kuvvetlerinden bilgi alırken kadınlarla sohbet etti, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Standı ziyaret eden ilçede yaşayan kadınlara, görevli kolluk mensupları tarafından broşürler dağıtılırken, KADES uygulaması kadınların cep telefonuna indirilerek bilgilendirmeler yapıldı. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların internet tarayıcısı üzerinden uygulamayı indirmesinin ardından kimlik numarası girildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen aktivasyon kodu ile uygulama aktif hale getirildi. Şiddet mağduru kadınların, bu uygulama sayesinde acil durumlarda cihaz konum bilgisini açmak suretiyle bir tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabileceği anlatıldı.

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