İttifak Holding Konyaspor - Manisa FK: 7-0

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Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 7-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, bir üst tura yükseldi.

Yeşil beyazlı ekibin gollerini; 9, 42 ve 82'nci dakikalarda Hurtado, 15'inci dakikada Eduok, 31'inci dakikada Uğur ile 50 ve 79'uncu dakikalarda Daci attı. Karşılaşmanın 59'uncu dakikada ise Manisa Futbol Kulübü'nden Mehmet Uysal kırmızı kartla oyun dışı kaldı.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2020-11-26 21:08:47



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