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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 7 - Manisa FK: 0

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 7 - Manisa FK: 0

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşı karşıya geldiği Manisa FK’yi 70 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar
9. dakikada, Konyaspor’da serbest vuruşun başına geçen Hurtado kalecinin sağına doğru vuruş yaptı ve topu doğrudan ağlara yolladı. 10
15. dakikada, Manisa FK’nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Oğuz Kağan’ın üst üste iki şutunu ve sonrasında Miya’nın şutunu kaleci Yusuf çıkardı. Son olarak kale önünde topu tamamlayan Eduok farkı ikiye çıkaran isim oldu. 20
31. dakikada Konyaspor’un kazandığı penaltı sonrası topun başına geçen Uğur meşin yuvarlağı filelere yolladı. 30
42. dakikada Manisa FK savunmasının hatası sonrası Eduok savunma arkasına sarkan Hurtado’ya pas attı. Hurtado kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. 40
51. dakikada Musa’nın kendi yarı alanından derinlemesine gönderdiği topla ceza alanına sokulan Daci, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek farkı beşe çıkardı. 50
79. dakikada rakip yarı alanının ortalarında topu kapan Dacı, ceza alanına girdi ve yerden köşeye gönderdiği şut gol oldu. 60
81. dakikada sağ kanattan ilerleyen Dacı ters taraftaki Hurtado’ya pasını attı. Hurtado ceza sahasına girip vurdu ve topu filelere göndererek hattrick yaptı. 70

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Muhammet Yumak xx, Murat Şener xx
Konyaspor: Ozan Can xx, Skubic xxx (Adil dk. 46 xxx), Uğur xxx, Alper xxx (Guilherme dk. 46 xx), Ahmet Yılmaz xxx, Oğuz Kağan xxx, Musa xxx (Abdulsamet dk. 76 xx), Dacı xxx, Hurtado xxx, Miya xxx (Ahmet dk. 58 xx), Eduok xxx (Milosevic dk. 46 xxx)
Yedekler: Erten, Abdulkerim, Ali, Hüseyin, Cikalleshi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Manisa FK: Tayyib x (Mert dk. 80 ?), Ömer Faruk x, Volkan x, Çağrı x, Yiğit x (Mustafa dk. 57 x), Ferhat x, Erhan x (Bilal dk. 46 x), Mehmet Yılmaz x, Birkan x, Mehmet Güven x (Nizamettin dk. 38 X), Yusuf x
Yedekler: Ömer, Oğuz
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Hurtado (dk. 9, 42 ve 81), Eduok (dk. 15), Uğur (dk. 31 pen.), Daci (dk. 51 ve 79) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Mehmet Uysal (dk. 59) (Manisa FK)
Sarı kart: Bilal (Manisa FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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