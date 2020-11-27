Tavanda bakım yaparken aşağıya düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Kulu ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğinin tavanında bakım yaptığı sırada aşağıya düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir tavuk çiftliğinde işçi olarak çalışan M.Y. (28), çiftliğin tavanında bakım, onarım yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten sert zemine düştü. M.Y. yaralanırken, birlikte çalıştığı arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. M.Y. adrese sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağında kırıklar olduğu tespit edilen M.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılması için Konya’ya sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.