Büyükşehir’den Doğanhisar’da asfalt çalışması

Konya’nın tüm ilçelerine prestij caddeler kazandıran ve mahalle yollarındaki kaliteyi artırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Doğanhisar ilçe merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir ekipleri, ilçe merkezlerinde asfaltlama çalışmaları ile mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelere değer katacak yatırımları belediye başkanlarıyla koordineli şekilde hayata geçirdiklerini ve ilçeleri şehir merkezi standardına yükseltmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Tüm ilçe merkezlerine prestij caddeler kazandırdıklarını, mahalle yollarında ise kaliteyi artırmak için çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Altay, “2020 yılı yatırım programı kapsamında mahalle yollarımızda yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. İlçe merkezlerimizde ise sıcak asfalt çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda Doğanhisar’da Cumhuriyet Caddesi, sanayi bölgesi ve hemşehrilerimizin yoğun kullandığı alanlarda 3 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.