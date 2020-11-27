Kupada farklı kazanan Konyaspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Dün oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Manisa FK karşısında 70'lık galibiyet elde Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 70 kazanılan Manisa FK müsabakasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Sezonun 2. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisine yaklaşık 2.5 aydır ülkesinde devam edilen Marin Anicic, Konya’ya dönerken, takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.

Volkan Fındıklı’nın fizyoterapist İlker Arıbaş yönetiminde çalıştığı antrenmanda, tedavisi tamamlanan Levan Shengelia da takımla çalıştı. Karşılaşmada forma giymeyen oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 5’e 2 ile sürdürdü.

İdman, şut ve gol çalışması ile sona erdi.

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