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Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (2)

DHA

Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (2)


ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Konya'nın Karatay ilçesinde araçta 900 gram eroinle yakalanan Ayşe Dırla ile Murat Hanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Dırla ilk ifadesinde Murat Hanlı ile dini nikahla birlikte yaşadıklarını belirterek, ''Murat benim imam nikanlı eşim. Onunla birlikte yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Murat uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturuyucu kullanmak için aldı'' dediği öğrenildi.
Murat Hanlı'nın ilk ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, ''Arabamı sattım. Bu uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satmıyorum. Şu an kullandığım araç da arkadaşımın'' ifadelerini kullandığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ
2020-11-30 11:52:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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