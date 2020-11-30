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Başkan Okka: “G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını Türkiye gösterdi”

İHA

Başkan Okka: “G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını Türkiye gösterdi”

2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, “Türkiye ekonomisinin, koronavirüs salgınının etkilerine rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 oranında büyümesi 2021 yılı için beklentilerimizi artırdı. Yılın üçüncü çeyreğinde G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergileyen ülke, Türkiye olmuştur” dedi.
Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüdü. Üçüncü çeyrekte hane halkı tüketimi yüzde 9,2 artarken, yatırımlarda yüzde 22,5 oranında artış dikkat çekti. Sektörler bazında bakıldığında, sanayi yüzde 8, inşaat yüzde 6,4 tarım yüzde 6,2 performansını artırdı.

“Yüzde 4,5 5,0 bandında küçülme öngörülüyor”
2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Başkan Okka, “Covid19 salgını öncesinde küresel ekonominin 2020 yılı genelinde yüzde 3,5 oranında büyümesinin tahmin edildiğini anlatan Başkan Okka, “Ancak, salgın sonrası yapılan tahminlere göre bu dönemde yüzde 4,5 5,0 bandında küçülme öngörülüyor. Pandeminin ekonomik anlamda bedelini yılın ikinci çeyreğinde ağır bir şekilde ödeyen küresel sistemin öncü ülkeleri, yılın üçüncü çeyreğinde de daralmalarını sürdürmüştü. Söz gelimi bu dönemde İngiltere ekonomisi yüzde 9,6, Japonya ekonomisi yüzde 5,8, Avro Bölgesi yüzde 4,4, Almanya ekonomisi yüzde 4,0 ve ABD ekonomisi yüzde 2,9 oranında küçülmüş, yüzde 4,9 oranında büyüyen Çin ekonomisi dışarıda bırakıldığında bütün G20 ülkelerinin negatif seyri dikkat çekmişti. Bu bağlamda değerlendirildiğinde yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7 oranında büyümüş olması, yalnızca gelişmekte olan ülkeler arasında değil, gelişmiş ülkelerin ekonomi performansından bile pozitif olarak ayrıştığımıza işaret etmektedir. Böylece yılın üçüncü çeyreğinde G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergileyen ülke, Türkiye olmuştur” dedi.

“Azalan mal ve hizmet ihracatının ise yılın son çeyreği itibariyle pozitife döneceğine inanıyoruz”
İç tüketimin bu dönemde yüzde 9,2 oranında genişleyerek büyümeye ciddi bir katkı sağladığını anlatan Başkan Okka, “Yanında yüzde 22,5 oranında artış kaydeden yatırımların da iki çeyrek aradan sonra güçlü bir şekilde yeniden pozitife dönmüş olması, Türkiye ekonomisinde toparlanma sürecinin hızını belirleyen temel faktörlerin başında gelmiştir. Salgın sürecinden oldukça olumsuz etkilenen dış ticaretin daraltıcı etkisiyle yüzde 22,4 oranında azalan mal ve hizmet ihracatının ise yılın son çeyreği itibariyle pozitife döneceğine inanıyoruz. Son yıllarda bilhassa hizmetler sektöründe göstermiş olduğumuz atılıma karşın, imalat sanayii Türkiye ekonomisi için önemini muhafaza etmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 oranında genişleyen sanayi sektörü içerisinde yüzde 9,3 oranında genişleyen imalat sanayiinde ülkemiz için mevcut üretiminin ölçeği, Covid19 sonrası dönem için bir rekabet avantajı olacaktır. Bu dönemde sanayi sektörünün yanında hizmetler, tarım ve inşaat sektörünün büyümelerini sürdürmesi, 6,7 puanlık büyümenin tabana yayıldığına işaret etmesi bakımından memnuniyet vermektedir” şeklinde konuştu.

“Uluslararası rekabet gücüne ulaşacağımıza inanıyoruz”
Yılın ilk üç çeyreğinde ortalama olarak yüzde 0,4 büyüyen Türkiye ekonomisinin YEP kapsamında hedeflenen 0,3 puanlık yılsonu büyüme hedefine bir adım daha yaklaştığını kaydeden Okka, şunları söyledi:
“Pandemi süreciyle birlikte uluslararası kuruluşların ciddi bir daralma öngörüsünde bulunduğu Türkiye ekonomisinin yeniden pozitif büyüme patikasına girmesi, bilhassa 2021 ve sonrası dönem için reel sektör adına ciddi bir motivasyon anlamına gelmektedir. Bu bağlamda MÜSİAD olarak yeni dönem olarak ifade edebileceğimiz önümüzdeki bu süreçte; birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla ekonominin yeniden güçlü büyüme dönemine gireceğini, üretimticaretyatırım üçgeninde göstermiş olduğumuz çabanın üzerine çıkarak ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlayacak uluslararası rekabet gücüne ulaşacağımıza inanıyoruz. Her koşulda büyük sorumluluk alarak ülkemizin büyümesinde kilit rol oynayan sanayicilerimizi ve işadamlarımızı kutluyorum.”

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