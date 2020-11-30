Konya'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Konya'da vinç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında KonyaAdana kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. (25) idaresindeki 42 AGC 458 plakalı vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen vincin sürücüsü ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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