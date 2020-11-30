Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (4)

TUTUKLANDILAR
Konya'da gece yarısı polis tarafından araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalanan Ayşe Dırla (35) ve yanındaki dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Murat Hanlı (26), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2020-11-30 17:03:47
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