Tarihi dokuya katkı sağlayacak projede ikinci etap başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle hayata geçirilen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarında ilk etap tamamlandı, ikinci etap çalışmaları başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde başlattığı dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi dokusuna uygun olarak titizlikle yürütülen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephelerinin iyileştirmesinde ilk etabın tamamlandığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etabını başlattıklarını belirten Başkan Altay, “Konya için çok önemli bir proje yürütüyoruz. Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi’ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya’ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. Konya’nın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek projeyi bölgeye en az rahatsızlık verecek şekilde bitirmek için çaba sarf ediyoruz. Anlayış gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında ilk etapta 12 bina, 60 bağımsız bölümün dış cephesi yenilenirken; ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu tarihi dokuya uygun şekilde yürütülecek. İkinci etabın yaz aylarında tamamlanması planlanıyor.

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