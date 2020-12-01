Selçuklu’ya 11 yeni kütüphane daha

Konyaa’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 20202021 eğitim öğretim yılında kitapseverleri 11 yeni kütüphaneyle buluşturacak.

Selçuklu Belediyesi şehrin eğitim hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye 20202021 eğitim öğretim yılında 11 yeni kütüphane daha kazandırılacak. Pandemi sürecinde okullar ve halk kütüphanelerinde kontrollü olarak hizmet vermeye devam eden kütüphaneler kitap severler ve ders çalışanlar tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Selçuklu Belediyesi 9 halk kütüphanesi, 1 çocuk kütüphanesi 69 okul kütüphanesi ile toplamda 79 kütüphane, 463 bin 357 kitap, 147 bin 36 üye sayısıyla Konya’da geniş bir yelpazede hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca kütüphanelere yapılacak kitap alımıyla kitap sayısı 500 bini geçecek.



“Yeni Türkiye’nin temellerini okumayı aşılayarak sağlamlaştıracağız”

Çocuklara küçük yaştan itibaren en güzel tutku olan okuma alışkanlığının kazandırılmasında kütüphanelerin ayrı bir önemi bulunduğunu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İlçemizde kütüphanelerimizden istifade eden güzel bir okur kitlesi var. Bu bağlamda öğrencilerimiz de pandemi kurallarına riayet ederek kütüphanelerimizden dolu dolu istifade ediyorlar. Belediyemiz öncülüğünde başta okullarımızda olmak üzere yeni ihtiyaç olan yerlere kütüphane kuruyoruz. İlçemizde 79 yerde mevcut olan kütüphane sayımız yakın bir zamanda 90’a yükselecek. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kitap dostu olmaları için önemli sorumluluklar taşıyoruz. Selçuklu'da her yaştan öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin kitaba ulaşması için kütüphanelerimizi yaygınlaştırdık. Bu çerçevede çok güzel bir noktaya geldik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşa edilen yeni Türkiye’nin temelini okuyan, araştıran ve bu bilgi birikimini gelecek nesillere taşıyacak bir gençlik yetiştirerek sağlamlaştıracağız. Bu bağlamda kütüphanelerimizin böyle de bir misyonu var ve bu durum bizim sorumluluğumuzu da artırıyor heyecanımızı diri tutuyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.