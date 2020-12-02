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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Kasım'da 203 milyon dolar ihracat yaptı

İHA

Konya Kasım'da 203 milyon dolar ihracat yaptı

Kasım ayında 203 milyon dolar ihracat yapan Konya, ihracatını aylık olarak yüzde 23,2 oranında artırırken, Türkiye ihracatından aldığı payı da yüzde 1,36’ya çıkardı.
2019’da 2,014 milyar dolar ihracat yapan Konya, 2020 yılının ilk on bir ayında 1,95 milyar dolar ihracat kaydetti. Aralık ayında yapılacak ihracatla 2019 rekorunun kırılacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kasım ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye’nin ihracatı Kasım’da geçtiğimiz yılın aynı ayına yüzde 0,95’lik düşüşle 16 milyar 88 milyon dolar oldu. Kasım’da Konya ise 203 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Konya’nın il bazında ihracatı 2019 yılının Kasım ayına göre yüzde 23,2 oranında artış gösterdi. Konya, Türkiye ihracatından yüzde 1.36 pay aldı. 2020 yılı on bir aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 95 milyon dolara ulaştı. İlk on bir ayda Konya ihracatını yüzde 5,8 artırdı. İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk Konya’nın 2020’nin ikinci yarısından itibaren ihracatta yakaladığı artış trendini devam ettirdiğini söyleyerek, yılsonunda hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Salgın nedeniyle küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisi ile 2020’de dünya ticaretinde yüzde 20’nin üzerinde bir azalma bekliyoruz. Ülkemiz ve şehrimiz de bu durumun etkisi ile 2020’nin ilk 5 ayında kayıp yaşadı. Ekonomide normalleşme süreci ile birlikte Konya Haziran ayında ihracatta yüksek artış oranları kaydetmeye başladı. Ekim ayında ihracatını yüzde 18,06 oranında artırma başarısı gösteren şehrimiz Kasım ayında da yüzde 23,2 artış kaydetti. Yılın tamamlanmasına bir ay kala toplamda 1,95 milyar dolar ihracat ile geçen sene kaydettiğimiz 2,014 milyar doların da üzerine çıkacağımızı göstermektedir. Salgın sürecine rağmen 2020'de Konya ihracatta hedeflerinden sapma yaşamamıştır. Tüm zorluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin ihracatına katkı sağlayan tüm müteşebbislerimizi kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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