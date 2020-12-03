Belediye 10 yıldır engelini aşmasına yardımcı oluyor

Konya’da yaşayan doğuştan bedensel engelli 30 yaşındaki Ayşe Mansız, hastanede devam eden tedavi ve kontrolleri için 10 yıldır belediyenin tahsis ettiği araçla evinden alınıp hastaneye götürülüyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin engelliler için hazırladığı “Selçuklu Engelleri Aşıyor” aracı, ilçede yaşayan engelli vatandaşların yardımına koşuyor. Doğuştan ayakları olmayan 30 yaşındaki Ayşe Mansız da hastanede devam eden tedavileri için 10 yıl önce Selçuklu Belediyesinden yardım istedi. Talep üzerine belediye ekipleri özel donanımla araç ile Ayşe Mansız’a yardım elini uzattı. Mansız, her 15 günde bir devam eden çeşitli tedavi ve kontrolleri için Akşemsettin Mahallesi'ndeki evinden alınarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülüyor. Akülü tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkan Mansız, dışarıda bekleyen özel donanımlı minibüsün asansörlü sistemi ile araca bindiriliyor. Hastaneye götürülen Mansız, kontrollerinin tamamlanmasının ardından tekrar görevli personel tarafından minibüsle evine bırakılıyor.



Görevli ekip 10 yıldır evden alıyor

Ayşe Mansız, hizmetten dolayı memnuniyetini ifade ederek, “10 senedir kullanıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum, memnunum. 10 yıldır geliyor, evden alıyor. Geri hastaneden buraya, evimize getiriyor” dedi.

Görme engelli, zihinsel engelli, spastik engelli ve işitme engelliler de belediye ekipleri tarafından engelli taşıma aracı ile evlerinden alınıyor ve istedikleri yere bırakılıyor. Daha sonra burada işini tamamlayan engelliler evlerine geri götürülüyor. Bu kapsamda 2020 yılında gerçekleştirilen 292 sefer ile engelli vatandaşlara hizmet verildiği öğrenildi. Ayrıca kanser tedavisi gören 328 engelli vatandaşın ise tedavi için hastaneye nakli gerçekleştirildi.

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