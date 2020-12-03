Selçuklu Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borcu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin borçları için yeniden yapılandırma işlemlerini başlattı. Başvuru yapacak vatandaşlara başvurularında pandemi nedeniyle ebelediye hizmetini tercih etmeleri uyarısında bulunuldu.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi ve ceza borçlarına yapılandırma getiren düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Selçuklu Belediyesi vergi yapılandırmalarının TBMM'de kabul edilmesinin ardından borcu olan mükelleflere çağrıda bulundu. Selçuklu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kanun kapsamında; ev, işyeri, arsa, arazilere ait Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam ve Eğlence Vergileri borcu olan tüm gerçek ve tüzel kişiler, borçlarını yeniden yapılandırabilecekler. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuruların, Selçuklu Belediyesi Emlak Servisine bizzat gelerek ya da https://tahsilat.selcuklu.bel.tr eBelediye adresinden yapılabileceği belirtildi. İnternet başvurularında mükelleflere geri dönüş yapılıp, işlemlerin tamamlandığına ilişkin eposta gelmeden ödeme yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.



Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020

Konuyla ilgili olarak şu açıklamalara yer verildi:

“7256 sayılı kanun kapsamında vatandaşlar 31 Aralık 2020 tarihine kadar Emlak ve Çevre Temizlik, İlan Reklam ve Eğlence Vergisi borçlarını yapılandırılabilecek ve ilk taksit ödemesi 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Gecikme zammı ve faiz borçları silinerek yapılandırma işlemi gerçekleştirilecek. Vatandaşlar borçlarını peşin ya da iki ayda bir ödemek koşuluyla 691218 ay taksitler halinde ödeme yapabilecekler. Ödemeler Dünyanın her yerinden https://ebelediye.selcuklu.bel.tr üzerinden ‘Hızlı Ödeme’ linkinden kredi kartıyla, Türkiye'nin her yerindeki PTT Şubelerinden, T.C. Ziraat Bankası TR18 0001 0020 8736 9948 1550 52 nolu IBAN hesabına, Mükellef sicil numarası ile Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerine (havale ücreti ödemeden), Ziraat Bankası ve Halk Bankası ATM cihazlarına, Selçuklu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan veznelere yapılabilir.”

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