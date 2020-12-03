Ruhsatsız eğlence merkezini polis basınca, koltukların arasına gizlendiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ruhsatsız eğlence merkezini polis basınca, koltukların arasına gizlendiler

DHA

Ruhsatsız eğlence merkezini polis basınca, koltukların arasına gizlendiler


Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarı üzerine işletmeye baskın yaptı. Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınlar ve bazı müşteriler, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandı. Toplamda 57 kişiye 3 bin 150´şer TL'den toplam 179 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokak´ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Bara gelen ekipler, kilitli kapıyı açtırarak içeri girdi. Ekipler, eğlence merkezinde 57 kişinin olduğunu tespit etti. Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınların ve bazı müşterilerin, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandığı gözlendi. Eğlence merkezindeki kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150´şer TL'den toplam 179 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-12-03 21:24:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Ateş ederek kaçtı, kovalamacayla polise yakalandı
YEREL HABERLER Ateş ederek kaçtı, kovalamacayla polise yakalandı
Yakalanmamak için ateş açıp, araç gasbeden şüpheli, etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yakalanmamak için ateş açıp, araç gasbeden şüpheli, ...
Covid-19 denetiminde üst üste konulan koltuklardan oluşan gizli bölmede yakalandılar
YEREL HABERLER Covid-19 denetiminde üst üste konulan koltuklardan ...
Başkan Kavuş'tan plazma bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş'tan plazma bağışı çağrısı
Karatay Belediyesi "Geleceğini Çöpe Atma" projesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi "Geleceğini Çöpe Atma" projesini ...
Selçuklu Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı
Park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev alev yandı
Milletvekili Özboyacı: “Derdimiz insan ve çevre, niyetimiz sıfır atık”
YEREL HABERLER Milletvekili Özboyacı: “Derdimiz insan ve çevre, ...
Belediye 10 yıldır engelini aşmasına yardımcı oluyor
YEREL HABERLER Belediye 10 yıldır engelini aşmasına yardımcı oluyor
Kadir Şeker'in arkadaşı: İftiralar, onu karalamaya yetmeyecek
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in arkadaşı: İftiralar, onu karalamaya ...
Ecdat Bahçesi ve yaya üst geçitlerine “Erişilebilirlik Belgesi”
YEREL HABERLER Ecdat Bahçesi ve yaya üst geçitlerine ...
Prof. Dr. Bakbak: “Diyabet hastalığında göz muayenesi aksatılmamalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bakbak: “Diyabet hastalığında göz muayenesi ...
Konya'da trafiği rahatlatacak çalışma
YEREL HABERLER Konya'da trafiği rahatlatacak çalışma
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kacar: “AIDS semptom vermeksizin yıllarca vücutta bulunabilir”
YEREL HABERLER Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kacar: “AIDS ...
Saldırıya uğrayan DHA muhabiri, uzlaştırmada saldırganların fidan dikmesini ve kitap okumasını istedi
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan DHA muhabiri, uzlaştırmada ...
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Başkan Altay’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Mescid-i Aksa İmam Hatibi Başkan Altay’ı ziyaret etti
Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: “Evde kalmak e-ticareti artırdı”
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: “Evde kalmak e-ticareti ...
Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Güneş sistemini tartıştıkları videoları binlerce izlenen Konyalı gençler konuştu Güneş sistemini tartışan gençler: “Olay tavşan etinin haram olup olmadığından başladı” “Biz bile ne konuştuğumuzu hatırlayamıyoruz”
YEREL HABERLER Güneş sistemini tartıştıkları videoları binlerce ...
35 suçtan aranan ATM dolandırıcısı Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER 35 suçtan aranan ATM dolandırıcısı Konya'da yakalandı
Konya Kasım'da 203 milyon dolar ihracat yaptı
YEREL HABERLER Konya Kasım'da 203 milyon dolar ihracat yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X