KTO Karatay Üniversitesinin konuğu Sayıştay başkanı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesinin konuğu Sayıştay başkanı oldu

İHA

KTO Karatay Üniversitesinin konuğu Sayıştay başkanı oldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde gerçekleşen “Denetim Tarihi ve Kariyer Planlaması” konulu konferansa, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş konuk oldu.
KTO Karatay Üniversitesi’nin, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve kariyer hedeflerine destek olabilmek adına sektörün önde gelen isimleriyle pandemi döneminde online olarak düzenlediği kariyer sohbetlerinin son konuğu, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş oldu.
Programda açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, uzaktan eğitim alanında da Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yer alan KTO Karatay Üniversitesi hakkında kısa bilgi vererek Seyit Ahmet Baş’a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

“Tarihi köklerimiz kurumsal yapılanmamıza güç veriyor”
Konuşmalarına denetimin tarihçesi konusunda bilgi vererek başlayan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, tarihi köklerimizin kurumsal yapılanmamıza güç verdiğinin altını çizerek, devlet denetim geleneğinin Divanı İşraf’a dayandığı Baş Bâki Kulluğu, Divanı Muhasebat ve Sayıştay’a kadar olan tarihi sürece ilişkin bilgiler verdi.
Denetimin tarihsel sürecini aktardıktan sonra, konuşmalarına kariyer planlaması hakkında önemli bilgiler vererek devam eden Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, KTO Karataylı gençlere mezun olduktan sonra ne yapacaklarına dair kararı, öğrencilik yıllarında çizdikleri yol haritasıyla belirlemelerini tavsiye etti. Başarılı bir kariyer hayatının, insanın kendisini tanımasıyla başladığını söyleyen Başkan Baş, doğru meslek seçimi ve mesleği sevmenin kariyer basamaklarını tırmanırken en önemli noktalardan biri olduğunu ifade etti. Başkan Baş, mülakat teknikleri ve mülakatta dikkat edilmesi gereken hususlar noktasında tavsiyelerde bulunduktan sonra soru cevap ile video konferans sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da elektrikli scooter dönemi
YEREL HABERLER Konya’da elektrikli scooter dönemi
Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede sevk edildi
YEREL HABERLER Araç gasp ederek etrafa ateş açan şüpheli adliyede ...
İttifak Holding Konyaspor'da sakatlık şoku
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da sakatlık şoku
Ruhsatsız eğlence merkezini polis basınca, koltukların arasına gizlendiler
YEREL HABERLER Ruhsatsız eğlence merkezini polis basınca, ...
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Ateş ederek kaçtı, kovalamacayla polise yakalandı
YEREL HABERLER Ateş ederek kaçtı, kovalamacayla polise yakalandı
Yakalanmamak için ateş açıp, araç gasbeden şüpheli, etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yakalanmamak için ateş açıp, araç gasbeden şüpheli, ...
Covid-19 denetiminde üst üste konulan koltuklardan oluşan gizli bölmede yakalandılar
YEREL HABERLER Covid-19 denetiminde üst üste konulan koltuklardan ...
Başkan Kavuş'tan plazma bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kavuş'tan plazma bağışı çağrısı
Karatay Belediyesi "Geleceğini Çöpe Atma" projesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi "Geleceğini Çöpe Atma" projesini ...
Selçuklu Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi'nden yapılandırma çağrısı
Park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev alev yandı
Milletvekili Özboyacı: “Derdimiz insan ve çevre, niyetimiz sıfır atık”
YEREL HABERLER Milletvekili Özboyacı: “Derdimiz insan ve çevre, ...
Belediye 10 yıldır engelini aşmasına yardımcı oluyor
YEREL HABERLER Belediye 10 yıldır engelini aşmasına yardımcı oluyor
Kadir Şeker'in arkadaşı: İftiralar, onu karalamaya yetmeyecek
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in arkadaşı: İftiralar, onu karalamaya ...
Ecdat Bahçesi ve yaya üst geçitlerine “Erişilebilirlik Belgesi”
YEREL HABERLER Ecdat Bahçesi ve yaya üst geçitlerine ...
Prof. Dr. Bakbak: “Diyabet hastalığında göz muayenesi aksatılmamalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bakbak: “Diyabet hastalığında göz muayenesi ...
Konya'da trafiği rahatlatacak çalışma
YEREL HABERLER Konya'da trafiği rahatlatacak çalışma
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kacar: “AIDS semptom vermeksizin yıllarca vücutta bulunabilir”
YEREL HABERLER Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kacar: “AIDS ...
Saldırıya uğrayan DHA muhabiri, uzlaştırmada saldırganların fidan dikmesini ve kitap okumasını istedi
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan DHA muhabiri, uzlaştırmada ...
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Başkan Altay’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Mescid-i Aksa İmam Hatibi Başkan Altay’ı ziyaret etti
Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: “Evde kalmak e-ticareti artırdı”
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram: “Evde kalmak e-ticareti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X