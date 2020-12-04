Hadim Kaymakamı Gilan’dan engelli vatandaşlara ziyaret

Konya'nın Hadim İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Hadim ve Taşkent ilçelerindeki engelli vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Gilan, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kaymakam Gilan yaptığı açıklamada, engelli insanların sorunlarını hatırlamanın, empati yapıp duyarlılığı ve hassasiyeti arttırmanın oldukça mühim olduğunu söyledi. Gilan, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını düstur edinmiş bir devlet olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına her geçen gün hukuk sistemimizde ki müeyyideler ve vatandaşlarımızda ki hassasiyet artmaktadır. Bu kanuni ve vicdani gidişatın yoğunlaşarak artması temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza sağlık ve afiyet diliyor her bir engelli vatandaşımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi.

Gilan’a İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Yiğit ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haydar Singil eşlik etti.

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