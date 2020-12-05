Konya'da meydanlar boş kaldı

Son açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içine de getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21.00 itibariyle başlamasıyla Konya'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 5.00'a kadar kısıtlama getirilmesinin ardından kısıtlamanın kapsamı genişletildi. Açıklanan genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi her gece 21.00 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Dün akşam saat 21.00 itibariyle kısıtlamasının başlamasıyla Konya’da cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehir merkezinin önemli noktalarının yanı sıra Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı'nda da sessizlik hakim oldu. Denetimlerde izinsiz dışarı çıkanlara cezai işlem uygulanacak. Kısıtlama Pazartesi saat sabah 05.00 itibariyle sona erecek.

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