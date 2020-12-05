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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü

DHA

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü


Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin´in (37), 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Şahin, savunmasında eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, pasta yüzünden çıkan tartışma sonucu evi terk ettiğini belirterek, ''Bir gün onu işten almamı söyledi ve gittim. Elinde kalp şeklinde pasta vardı. Hemşirelerin verdiğini söyledi ama o benim aldığım pastaları yemezdi bile. Bu pasta nedeniyle kavga çıktı ve kardeşinin evine gitti'' dedi. 
Olay, 13 Mart 2020 tarihinde saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açıp, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Eşinin 2'nci kattaki odasına giren Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuk annesi Münevver Şahin'i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hastane personeli tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Münevver Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanede polis tarafından gözaltına alınan Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI 
Hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Bayram Şahin'in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılan Bayram Şahin, eşi Münevver Şahin ile 2008 yılında görücü usulüyle evlendiklerini belirterek, 2014 yılında yakınları aracılığıyla özel bir hastanede işe başladığı ve iş başladıktan sonra da aralarında sorunlar çıkmaya başladığını belirtti.
ONDA DEĞİŞİKLİKLER SEZİYORDUM 
Eşinin iş yerinde bir arkadaşıyla kendisini aldattığını öne süren Şahin, ''Münevver'le bir iş arkadaşı çok sık telefonla konuşuyor, sürekli o adamın ismini duyuyordum. Arkadaşları sürekli Münevver'in kafasını bulandırıyordu. Onda değişiklikler seziyordum. İşe giderken düğüne gidermiş gibi süslenip gidiyordu. Bana sürekli git saç ektir, pis kokuyorsun diyerek tahrik ediyordu. Bir gün onu işten almamı söyledi ve gittim. Elinde kalp şeklinde pasta vardı. Hemşirelerin verdiğini söyledi; ama o benim aldığım pastaları yemezdi bile. Bu pasta nedeniyle kavga çıktı ve kardeşinin evine gitti. Barışmak istedim ve sabah 09.00'da kardeşinin evine gittim. Kardeşi beni darp etti. Daha sonra kızım Fatoş´un hasta olduğunu öğrendim. Kendisini aradım fakat ulaşamadım. Annesini ve yakınlarını aradım beni engellemişlerdi. Ben de bu yüzden iş arkadaşına 'hastaneye geliyorum' diye mesaj attım'' dedi.
OLAY NASIL OLDU HATIRLAMIYORUM 
Hastaneye gittikten sonra eşinin odasına girdiğini belirten Şahin, ''O bana, 'Ben sana bu hastaneye bir daha gelme demedim mi?' dedi. Ben onunla kızım için konuşmak istedim; fakat o bana 'Sen adam değilsin' gibi ağır ithamlarda bulundu. Zaten ayrılma safhasındaydık. 'O çocuk senden değil' dedi. O sırada da gözüm döndü. Yanımda kardeşinden kendimi korumak için aldığım silah vardı. Yüzüme tükürdü. Ne olduğunu anlamadım. Olay nasıl oldu hatırlamıyorum. Hala şok içerisindeyim" diye konuştu.  
KIZIMA İFTİRA ATIYOR 
Duruşmaya katılan Münevver Şahin'in annesi Gülten Demir, Bayram Şahin'in kızına aldattığı yönünde iftira attığını belirterek, ''Kızıma iftira atıyor. Benim çocuğumun parasını elinden alıp dövdüler. Sonuna kadar onlardan şikayetçiyim. Benim çocuğum mezardayken onun da orada ölmesini istiyorum'' dedi. 
Münevver Şahin'in babası Faruk Özçelik de 2 torununun öksüz kaldığını belirterek, Bayram Şahin'in kızına iftira attığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu belirtti. 
Tanık olarak dinlenen aynı hastanede çalışan Gülsüm K. ise ifadesinde, ''Ben tartışmalarına hiç şahit olmadım. Ancak son 1 yıldır sorunlarını sürekli anlatıyordu. Olay günü ise Bayram isimli kişi hiçbir şey söylemeden odaya girdi ve önce sol dizine bir el sonra kafasına 2 el ateş etti ve kaçmaya çalıştı'' dedi.
Mahkeme heyeti Bayram Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-12-05 12:16:33

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