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Konya yasağa uydu, sokaklar boş kaldı

DHA

Konya yasağa uydu, sokaklar boş kaldı


Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCIMuhammet SIDAL/KONYA, (DHA) KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. 
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Konya´da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin değişik noktalarında güvenlik önlemi alan polis, denetimlerini sürdürdü. Yoldan geçen araçlar durdurularak içindekilerin kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edildi. Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı. Hafta sonu vatandaşların akın ettiği Beyşehir gölü sahilleri ise sessizliğe büründü.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI-Muhammet SIDAL
2020-12-05 13:30:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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