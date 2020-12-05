4 ay önce evlendiği eşinin boğazını kesip sonra da duş almış (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 ay önce evlendiği eşi Ece Çiçek'i (18), 4 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserak öldüren Sabri Çiçek (21) ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL
2020-12-05 15:18:43
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