Konya-Ankara karayolunda sessizlik hakim

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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlenen Ankara-Konya karayolunda sessizlik hakim oldu.

Covid-19 salgınına yönelik önlemler çerçevesinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek kısıtlamada Ankara-Konya karayolu, yasağa uyulmasıyla birlikte boş kaldı.DHA-Genel Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2020-12-05 15:52:54



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