Süper Lig: Konyaspor: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor’un 10 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı taç atışında savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Hurtado’nun önünde kaldı. Kaleci Kayacan Hurtado’nun vuruşunu rahat kontrol etti.

12. dakikada Konyaspor’un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine çıkarılan topta Amir gelişine vurdu. Direk dibinde Murat golü önledi ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halis Özkahya elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi ve Murat kırmızı kart gördü.

14. dakikada Uğur penaltı kararı sonrası topun başına geçerek Konyaspor’u öne geçiren golü kaydetti. 10

35. dakikada Guilherme’nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Uğur kafayı vurdu fakat top üstten auta gitti.

41. dakikada Rashad Muhammed kendi başına taşıdığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve sert bir şut çekti. Kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Hutado köşe vuruşunu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Kayacan topu çizgi üzerinde kontrol etti.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Uğur xxx, Abdulkerim xx, Guilherme xx, Amir xx, Jevtovic xx, Milosevic xxx, Hurtado xx, Daci xx

Yedekler: Eray, Erten, Ahmet, Oğuz Kağan, Shengelia, Ali, Abdulsamet, Emre, Ömer Ali, Ahmet

Teknik Direktör: İsmail Kartal

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Murat x, Hasan xx, Gökhan xx, Kaan x, Obertan xx, Boumal xx, Sissoko xx (Osman dk. 18 xx), Rashad Muhammed xx, Novikovas xx, Gomes x

Yedekler: Farnolle, Teikeu, Mücahit, Hamroun, Emrah, İbrahim, Donald, Cenk Ahmet, Ömer

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Uğur (dk. 14 pen.) (Konyaspor)

Kırmızı Kart: Murat (dk. 12) (BB Erzurumspor)

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