İttifak Holding Konyaspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor:2-0

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İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlayan Uyarcan

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Skubic, Adil, Uğur, Guilherme, Jevtovic (Dk. 86 Oğuz ), Abdülkerim (Dk. 78 Ahmet Çalık), Milosevic(Dk. 73 Shengelia ), Hurtado (Dk. 86 Ahmet Karademir), Hadziahmetovic, Daci (Dk. 78 Ömer Ali Şahiner)

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Murat Uçar, Gökhan, Hasan, Kaan, Novikovas (Dk. 86 Ömer Şişmanoğlu ), Boumal, Rashad Muhammed (Dk. 86 Donald), Obertan (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Sissoko (Dk. 17 Osman ), Ricardo Gomes (Dk. 66 Emrah )

GOLLER: Dk.13 (P) Uğur, Dk. 62 Hadziahmetovic (İH Konyaspor)

KIRMIZI KART: 12 Dk. Murat Uçar (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Gökhan (BB Erzurumspor)Süper Lig'in 11'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada kaleci Kayacan, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada topa eliyle kontrol etti.

10'uncu dakikada Güilherme'nin ceza sahasının yan çizgisi dışından kullandığı serbest vuruşunda topla buluşan Hurdato'nun şutunda Murat Uçar, topa eliyle müdahale etti.

12'nci dakikada 'VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösteren hakem Halis Özkahya, Murat Uçar'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

13'üncü dakikada Uğur'un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

39'uncu dakikada topla ceza sahasına giren Rashad Muhammed'in şutunda kaleci topu kornere çeldi.

50'nci dakikada Novikovas'ın sert şutunda top kaleci Sehic de kaldı.

62'nci dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına kadar giren Hadziahmetovic'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2020-12-05 18:02:13



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