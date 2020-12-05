Süper Lig: Konyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Trump o ülkedeki tüm askerlerini geri çekiyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u sahasında 20 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol kanattan Guilherme’nin ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Amir'in boş pozisyonda yerden vuruşu kaleci Kayacan’da kaldı.

63. dakikada Amir, rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topla ceza alanına girdi ve penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 20

77. dakikada savunma arkasına sarkan Daci’nin kale önüne çevirdiği topa boş durumdaki Shengelia istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada Konyaspor atağında Shengelia'nın ceza alanına girmeden gerçekleştirdiği vuruş az farkla üstten auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Uğur xxx, Abdulkerim xx (Ahmet dk. 79 xx), Guilherme xxx, Amir xxx, Jevtovic xx (Oğuz Kağan dk. 87 ?), Milosevic xx (Shengelia dk. 74 xx), Hurtado xx (Ahmet dk. 87 ?), Daci xx (Ömer Ali dk. 79 xx)

Yedekler: Eray, Erten, Ali, Abdulsamet, Emre

Teknik Direktör: İsmail Kartal

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Murat x, Hasan xx, Gökhan x, Kaan x, Obertan xx (İbrahim dk. 46 xx), Boumal xx, Sissoko xx (Osman dk. 18 xx), Rashad Muhammed x (Donald dk. 87 ?), Novikovas xx (Ömer dk. 87 ?), Gomes xx (Emrah dk. 67 xx)

Yedekler: Farnolle, Teikeu, Mücahit, Hamroun, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Uğur (dk. 14 pen.), Amir (dk. 63) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Murat (dk. 12) (BB Erzurumspor)

Sarı kart: Gökhan (BB Erzurumspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.